17:30, 14 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на нефть на фоне конфликта США и Ирана

Аналитик Демидов: Цена нефти может достичь 75 долларов из-за США и Ирана
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: RachenStocker / Reuters

Технических причин для взлета цен на нефть на фоне противоборства США и Ирана нет, однако трейдеры будут разгонять их, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее котировок.

По словам эксперта, Иран добывает до 4 миллионов баррелей нефти в сутки, из которых около 1,8 миллиона экспортирует. Почти весь этот объем уходит в Китай, добавил он.

«Поэтому если США ударят по Ирану, то пострадает не мировой рынок нефти, а пострадает 1,8 миллиона баррелей, которые закупает Китай. Поэтому говорить о том, что цены взлетят, — для этого технических причин нет. Но дело в том, что нефтяной рынок — это очень спекулятивный рынок. И все трейдеры хотят заработать. Их главный заработок — это когда нефть либо падает в цене, либо повышается. Естественно, они будут разгонять цены на нефть, насколько это возможно», — поделился аналитик.

Демидов указал, что и британская нефть Brent, и российская нефть за последние несколько дней уже подорожали на 10 процентов.

«Скорее всего, трейдеры будут разгонять цены. Если вдруг настанет горячая фаза конфликта, то на какое-то время — я не думаю, что на продолжительный срок, но на неделю-две — цена может вырасти еще максимум до 70-75 долларов. Учитывая, что конфликт, скорее всего, будет достаточно быстрым, то через две недели цена вернется, скорее всего, в те же значения, в которых она находится сейчас. Если мы говорим о Brent, это 60-65 долларов за баррель», — высказался собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов в среду, 14 января, стоимость фьючерса на поставку эталонной североморской марки нефти Brent превысила 66 долларов впервые с 27 октября 2025 года.

Подобной динамике способствует в том числе нестабильная геополитическая ситуация. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана, в том числе тех, кто покупает у этой ближневосточной страны нефть. Под ударом, отмечают эксперты, могут оказаться Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, существуют риски вооруженного вмешательства США из-за массовых протестов в Иране.

