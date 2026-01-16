Реклама

17:56, 16 января 2026Россия

Причину появления яркого шара над российским регионом объяснили

Сотрудник пермского планетария Францев: Яркий шар в небе мог быть спутником
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom

Яркий шар, который заметили в небе над Пермским краем, мог быть искусственным спутником Земли или метеоритом. Об этом заявил сотрудник пермского планетария Виталий Францев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли. Он сгорел в плотных слоях», — объяснил он.

Помимо того, это мог быть железосодержащий метеорит, добавил Францев. По его словам, на начало 2026 года на околоземной орбите находятся больше 11 тысяч действующих спутников, при этом их число растет.

В ноябре 2025 года стало известно, что осколок упавшего в России метеорита выставили на продажу. Космическое тело, которое наблюдали жители ряда регионов страны, обнаружили в населенном пункте Окуловка Новгородской области.

