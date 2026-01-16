В появлении на маркетплейсах одного товара увидели «темное пророчество» о судьбе России

Член СПЧ Кабанов увидел в появлении халяльного мыла «Русь» пророчество для РФ

В появлении на маркетплейсах халяльного мыла «Русь» усмотрели «темное пророчество» о судьбе России. Эту связь увидел член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, его заявление опубликовано в Telegram.

По мнению общественника, в факте появления в продаже такого мыла может быть заложено предупреждение россиянам.

Согласитесь, уж очень похоже на темное пророчество (...) Предупреждение о том, к чему нас и нашу страну может привести всероссийская халялизация всего и вся Кирилл Кабанов

В свою очередь, реагируя на пост Кабанова, публицист Роман Антоновский предложил бойкотировать продукцию со знаком «халяль», так как увидел в ее существовании оскорбление религиозных чувств православных христиан. «По сути, это (продажа подобных товаров — прим. «Ленты.ру») сегрегация по религиозному признаку и ущемление прав русского православного большинства», — заявил он.

Ранее военный волонтер Алексей Живов заявил, что в Самарской области начали «исламизировать» молоко.