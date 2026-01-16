Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 16 января 2026Россия

В появлении на маркетплейсах одного товара увидели «темное пророчество» о судьбе России

Член СПЧ Кабанов увидел в появлении халяльного мыла «Русь» пророчество для РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Juergen Hasenkopf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В появлении на маркетплейсах халяльного мыла «Русь» усмотрели «темное пророчество» о судьбе России. Эту связь увидел член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, его заявление опубликовано в Telegram.

По мнению общественника, в факте появления в продаже такого мыла может быть заложено предупреждение россиянам.

Согласитесь, уж очень похоже на темное пророчество (...) Предупреждение о том, к чему нас и нашу страну может привести всероссийская халялизация всего и вся

Кирилл Кабанов

В свою очередь, реагируя на пост Кабанова, публицист Роман Антоновский предложил бойкотировать продукцию со знаком «халяль», так как увидел в ее существовании оскорбление религиозных чувств православных христиан. «По сути, это (продажа подобных товаров — прим. «Ленты.ру») сегрегация по религиозному признаку и ущемление прав русского православного большинства», — заявил он.

Ранее военный волонтер Алексей Живов заявил, что в Самарской области начали «исламизировать» молоко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok