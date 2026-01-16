Реклама

Россия
22:08, 16 января 2026

Путин призвал разработать подходы к мониторингу БПЛА

Путин: Нужно выработать подходы к мониторингу БПЛА в реальном времени
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нужно выработать подходы к мониторингу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в режиме реального времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«Технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени», — призвал Путин.

Ранее Путин заявил, что в России и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. Глава государства сравнил это с индустриальным сдвигом рубежа XIX-XX веков.

