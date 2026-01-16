Реклама

21:24, 16 января 2026

Путин рассказал о разнообразии российских беспилотных технологий

Путин заявил, что его впечатлили увиденные образцы беспилотных систем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Собянин и Владимир Путин

Сергей Собянин и Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлили увиденные образцы беспилотных систем. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания по развитию автономных систем, пишет сайт Кремля.

«Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов. Это впечатляет — и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас», — уточнил он.

Также глава государства подчеркнул, что внедрение беспилотной техники не мода, а необходимость. Президент добавил, что это путь «к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны».

«Россия должна быстрее переходить от тестирования к повсеместному внедрению автономных решений», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда. Речь идет о поезде метро поколения «Москва-2024». Старт был дан из электродепо «Аминьевское».

До этого в Минтрансе России сообщили, что полностью беспилотную «Ласточку» в Москве запустят в 2026 году.

