Путину рассказали историю о попытке отучить москвичей бояться чертей в метро

Собянин: Москвичей отучали бояться чертей в метро курением и музыкой из патефона

Мэр Москвы Сергей Собянин показал президенту России Владимиру Путину раритетный вагон метро и рассказал, как в советское время москвичей отучали бояться подземки. Видео публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Первым делом, для Московского метрополитена выпускали вагоны с убранством, похожим на шикарный кабинет с удобными сиденьями. Также туда установили патефоны, из которых звучала снимающая напряжение музыка.

«Курили в вагоне, — продолжил Собянин. — Они (жители Москвы — прим. «Ленты.ру») боялись чертей в подземке, поэтому им разрешали курить».

Путин ответил: «Чтобы отгонять. Правильно. Отгонять надо. Мы отгоним всех». «Вот если бы еще наливали» — добавил мэр российской столицы.

Российский лидер и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро. Оно началось на Большой кольцевой линии, на первом этапе поезд будет ездить без пассажиров.