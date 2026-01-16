Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

Nutrition: Чрезмерное увлечение видеоиграми связано с ухудшением питания и сна

Чрезмерное увлечение видеоиграми — более 10 часов в неделю — может быть связано с ухудшением питания, нарушением сна и набором лишнего веса у молодых людей. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nutrition.

В работе приняли участие 317 студентов из пяти австралийских университетов, средний возраст которых составлял около 20 лет. Их разделили на три группы в зависимости от времени, проводимого за видеоиграми: до 5 часов в неделю, от 5 до 10 часов и более 10 часов.

Выяснилось, что у тех, кто играет мало или умеренно, показатели питания, сна и массы тела практически не отличались. Заметные проблемы начинались у студентов, проводивших за играми более 10 часов в неделю: у них чаще фиксировалось снижение качества рациона, более высокий индекс массы тела и выраженные нарушения сна.

Исследователи подчеркивают, что сами видеоигры не представляют угрозы для здоровья. Риски возникают тогда, когда они занимают слишком много времени и вытесняют сон, физическую активность и нормальное питание. По мнению авторов, контроль игрового времени и простые привычки — перерывы, отказ от игр поздно ночью и более осознанный выбор еды — могут заметно улучшить самочувствие молодых людей.

Ранее ученые выявили взаимосвязь ожирения и риска развития рака.