00:43, 16 января 2026

Раскрыта причина промедления Трампа с атакой на Иран

Axios: Трамп откладывает удары по Ирану, чтобы тщательнее спланировать нападение
Марина Совина
Фото: Shawn Thew / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп тянет с нанесением ударов по Ирану, потому что хочет тщательнее спланировать нападение. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский лидер намерен провести дополнительные консультации по вопросу Ирана с членами своей команды и союзниками, поэтому откладывает решение об атаке на страну.

По словам источников, сейчас обсуждаются сроки возможной военной операции и вероятность того, что она приведет к серьезной дестабилизации иранского режима.

«Хотя на данный момент удар не кажется неизбежным, источник в США, знакомый с ситуацией, сообщил мне, что «всем известно, что президент не отрывает палец от кнопки», — рассказал Равид.

Ранее Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну, несмотря на его критику вокруг протестов.

