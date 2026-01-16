Россия выразила солидарность с народом Ирана

Небензя: Россия солидарна с народом Ирана

Россия солидарна с народом Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

«Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам», — заявил он.

Дипломат призвал воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении государства и осудил любые формы внешнего вмешательства в ситуацию в Иране.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США направили войска на Ближний Восток для возможного удара по Ирану. До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за происходящим в Иране на фоне масштабных протестов.