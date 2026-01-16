Реклама

14:35, 16 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

Офтальмолог Санторо: Купание в проруби на Крещение грозит акантамебным кератитом
Наталья Обрядина

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Купание в проруби, например, на Крещение, сопряжено с определенными рисками для здоровья глаз, предупредила офтальмолог, офтальмохирург клиники 3Z Элина Санторо. О последствиях окунания в прорубь для здоровья она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь Санторо призвала помнить об инфекциях. «Вода в проруби не стерильна, и, если она попадает в глаза, есть риск развития воспаления, особенно для людей с ослабленным иммунитетом или тех, кто носит контактные линзы», — заявила она.

Так, по словам врача, можно заразиться, например, акантамебным кератитом — тяжелым поражением роговицы, вызываемым одноклеточным организмом Acanthamoeba, обитающим в пресных водах. Это заболевание крайне сложно поддается лечению и может привести к ухудшению зрения и даже слепоте.

Чтобы обезопасить себя, офтальмолог рекомендовала не тереть глаза грязными руками и вытирать лицо после купания только индивидуальным полотенцем. Если в глаз что-то попало, можно промыть его чистой водой из бутылки. Также при купании надо использовать специальные плавательные очки и отказаться от использования контактных линз — это критически важно для профилактики акантамебного кератита, поскольку патоген может активно размножаться именно под линзой.

При этом людям, склонным к хроническому конъюнктивиту, при активных воспалительных заболеваниях глаз и после недавно перенесенных офтальмологических операций, Санторо посоветовала отказаться от окунания в прорубь с головой.

Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил, что гирлянды негативно влияют на зрение. По словам врача, интенсивное мерцание светодиодов может усугубить существующие глазные заболевания.

