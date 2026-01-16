Реклама

Экономика
20:43, 16 января 2026

Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

Эколог Лакустова: Вентилятор у батареи способен заменить обогреватель в морозы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Вентилятор, направленный на радиатор, может стать эффективной альтернативой традиционным обогревателям в сильные морозы. Советом по обогреву жилья в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» поделилась эколог Ольга Лакустова.

Вентилятор будет гнать воздух через горячую батарею, не потребляя при этом большого количества энергии. Он позволяет поднять температуру в комнате на несколько градусов, экономя энергию по сравнению с мощным обогревателем.

Также эколог посоветовала наклеить фольгу за радиатором и убрать от него мебель. Плотные шторы и ковры на полу помогут значительно сократить потери тепла. Для сохранения тепла также важно закрывать межкомнатные двери и заклеить щели в окнах уплотнителем.

Ранее жители одного из многоквартирных домов в поселке Емельяново Красноярского края пожаловались, что замерзают в своих квартирах из-за слабого отопления. При температуре минус 30 на улице температура в помещениях держится на уровне плюс 16 градусов.

