Россиянам рассказали о ложном солнце

Синоптик Позднякова: «Ложное солнце» появляется из-за ледяных кристаллов

Зимой россияне могут видеть в небе оптическое явление, которые называется «ложное солнце», рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Явление можно увидеть довольно редко: для появления «ложного солнца» нужно, чтобы в приземном слое воздух был достаточно сухой, а на высоте произошла кристаллизация водяного пара. Тогда лучи зимнего солнца, находящегося низко, преломляются в таких кристаллах и создают иллюзию второго небесного тела.

«Солнце» можно увидеть в морозные утренние часы. Зачастую это явление сопровождается другими оптическими феноменами, такими как светящееся кольцо вокруг солнца.

Ранее необычное атмосферное явление заметили жители Магнитогорска Челябинской области.