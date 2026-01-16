Реклама

14:25, 16 января 2026Спорт

Россиянин поставил на матч Кубка Африки и выиграл 2,5 миллиона рублей спустя три минуты

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Samah Zidan / Anadolu / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 762 тысячи рублей на матч полуфинала Кубка Африки между Сенегалом и Египтом и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку на 75-й минуте игры на то, что следующий гол в матче забьет Сенегал. Коэффициент на это событие составлял 3,35.

Спустя три минуты после ставки счет в матче открыл Садио Мане. Выигрыш клиента БК превысил 2,5 миллиона рублей.

Сенегал победил в мачте и в финале Кубка Африки 18 января сыграет с Марокко. Букмекеры считают фаворитом решающего матча турнира марокканцев.

