Россиянин выпрыгнул из окна и напал на сотрудников полиции

В Ленинградской области осудили мужчину за нападение на полицейских

В Ленинградской области осудили мужчину за нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, 17 марта 2024 года сотрудники патрульной-постовой службы проверяли сообщение о повреждении чужого имущества путем поджога. Они прибыли в квартиру, где в это время мужчина употреблял наркотические вещества. Чтобы скрыться от полицейских, он выпрыгнул из окна, но вскоре его догнали. Тогда злоумышленник ударил ножом в голову одного из силовиков, а другого несколько раз ударил по голове рукой, после чего скрылся.

В суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. Также взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу полицейского, получившего тяжкий вред, в размере 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полицейский помог медикам в доставке россиянина в больницу и получил по лицу.