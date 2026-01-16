Россиянин захотел съесть собаку и расстрелял ее

В Уссурийске мужчина расстрелял собаку, чтобы съесть ее

В Уссурийске мужчина расстрелял собаку из пневматического оружия, чтобы съесть ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».

На улице Казачьей неизвестный, находясь в машине, несколько раз выстрелил в собаку. Затем он забрал животное с собой и увез. В полицию затем обратился владелец домашнего животного.

Правоохранительные органы нашли подозреваемого, им оказался 30-летний житель села Воздвиженки. Полицейским он объяснил, что расстрелял собаку для того, чтобы затем ее съесть.

Ранее стало известно, что в Крыму 55-летний мужчина расправился со своими собаками и употребил их в пищу. По факту жестокого обращения с животными заведено уголовное дело.