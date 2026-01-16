Реклама

09:17, 16 января 2026Спорт

Россиянка Андреева победила соотечественницу и вышла в финал турнира WTA

Мирра Андреева победила Диану Шнайдер и вышла в финал турнира WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россиянка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 16 января, Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира.

В финале Андреева сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко. В своем полуфинале она обыграла австралийку Кимберли Биррел.

Вместе со Шнайдер Андреева стала серебряным призером ОИ-2024 в парном разряде. Встреча стала для них вторым очным поединком. В обоих победила Андреева.

