12:02, 16 января 2026Спорт

Россиянка Андреева заявила о необходимости обращения к психологу перед финалом турнира WTA

Россиянка Андреева: Перед финалом турнира в Аделаиде обращусь к психологу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Россиянка Мирра Андреева рассказала о том, как будет готовиться к финальному матчу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде против представительницы Канады Виктории Мбоко. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка отметила, что ей необходимо обратиться к психологу. «Она профи в этих делах, и мне даже интересно, что мне посоветует», — заявила Андреева.

Ранее россиянка в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла соотечественницу Диану Шнайдер. Она взяла верх в двух партиях (6:3, 6:2).

18-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. Она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде в карьере.

