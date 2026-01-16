Реклама

Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

Ставший свидетелем изнасилования в Таиланде россиянин умер
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Появились детали о ставшем свидетелем изнасилования в Таиланде хирурге из Красноярска. Сообщается, что 41-летний Тимофей Борисов сам лишил себя жизни. Предварительно, он пытался скрыться от преследователей.

По информации Telegram-канала Mash, после прибытия на курорт Борисов позвонил матери и рассказал, что видел, как на одной из улиц города девушку затащили в кусты и надругались над ней. После этого россиянин больше не связывался с родственниками.

Семье туриста сообщили, что тело Тимофея было найдено в номере отеля «Девари» в элитном районе Джомтьен. Медики зафиксировали серьезную черепно-мозговую травму и множество переломов. Судмедэксперты установили, что Борисова не стало в первый же день отдыха, 6 января.

Кадр: Telegram-канал Mash

Родственники предположили, что Борисов стал жертвой расправы

Родственники погибшего предположили, что с россиянином расправились, так как он стал свидетелем преступления.

По версии семьи Борисова, преступники могли вломиться к нему в номер и жестоко избить. Более того, в разговоре с матерью россиянин упомянул, что за ним по пятам следуют подозрительные люди. Тем не менее данную версию не стали рассматривать, а изначально родственникам погибшего вообще сообщили, что он упал с кровати.

Кроме того, страховая компания отказала в покрытии расходов на транспортировку тела российского хирурга домой. Нужную сумму удалось собрать при помощи коллег и бывших пациентов мужчины, которым он помог за годы своей работы.

Кадр: Telegram-канал Mash

Официальной версией гибели Борисова назвали падение с высоты

Отдел полиции города Паттайя озвучил официальную версию смерти красноярского хирурга Тимофея Борисова. В местное российское посольство поступило сообщение о том, что туриста не стало в результате падения с 16 этажа гостиницы.

Шестого января около 20.57 (16.57 мск — прим. «Ленты.ру») дежурный следователь городского отдела полиции Паттайи получил сообщение из гостиницы «Девари» о смерти иностранного гражданина в результате падения с большой высоты. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело гражданина России Тимофея Борисова в возрасте 41 года, лежащее на земле у гостиницы.

сообщение городского отдела полиции Паттайи

Кроме того, в докладе полиции говорится о том, что у него зафиксировали переломы ног и лицевых костей черепа с выплеском мозговых тканей, а также значительную кровопотерю. Позже Институт судебной медицины при центральном полицейском госпитале в Бангкоке назвал причиной смерти «открытую черепно-мозговую травму с разрывом мозговых тканей».

