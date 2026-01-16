Российский врач вырезала пациентке здоровый орган и сделала ее бесплодной

Россиянка с мужем в 2022 году планировали завести второго ребенка. Спустя некоторое время женщине пришли неутешительные результаты анализов, врачи поставили диагноз «замершая беременность». Растущий эмбрион в маточной трубе мог в любой момент ее разорвать.

Горожанку экстренно доставили в клиническую больницу №1. Заведующая гинекологическим отделением пообещала пациентке постараться сохранить правую маточную трубу. «Если нет — удалим. Но у вас останется левая, здоровая. Шансы есть», — вспоминает слова медика россиянка.

Гинеколог провела лапароскопию. В протоколе операции она указала, что подтверждена внематочная беременность справа, труба удалена из-за риска разрыва. Левая маточная труба описана лаконично: «без особенностей».

Спустя год жительница Екатеринбурга снова решила попробовать забеременеть естественным путем. Она обратилась в клинику для диагностической лапароскопии. Там специалист объявила, что левая маточная труба рассечена. Путь для яйцеклетки был необратимо перекрыт, пояснили женщине.

Узнав о бесплодии, пациентка обратилась в правоохранительные органы. В отношении первого гинеколога возбудили уголовное дело. На суде медик свою вину не признала.

