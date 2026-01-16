Сгоревшая аудитория после взрыва в центре подготовки МВД России попала на видео

СК показал видео из центра подготовки МВД в Сыктывкаре после взрыва гранаты

Сгоревшая аудитория в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре попала на видео. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Коми.

На кадрах видно обгоревшее помещение, а также пожарные и следователи, проводящие осмотр.

По данным СК, взрыв произошел по вине преподавателя, который 15 января во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате началось возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов. Пострадали 20 слушателей центра.

Преподаватель задержан, ему вменяют превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника ведомственного центра профессиональной подготовки.