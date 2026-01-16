Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 16 января 2026Силовые структуры

Сгоревшая аудитория после взрыва в центре подготовки МВД России попала на видео

СК показал видео из центра подготовки МВД в Сыктывкаре после взрыва гранаты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сгоревшая аудитория в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре попала на видео. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Коми.

На кадрах видно обгоревшее помещение, а также пожарные и следователи, проводящие осмотр.

По данным СК, взрыв произошел по вине преподавателя, который 15 января во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате началось возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов. Пострадали 20 слушателей центра.

Преподаватель задержан, ему вменяют превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника ведомственного центра профессиональной подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский объявил о полученном серьезном пакете ракет к ПВО

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok