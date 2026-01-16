Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 16 января 2026Силовые структуры

СК отреагировал на заявление об изнасилованиях родными сбежавшей из Ингушетии девушки

СК возбудил дело после заявления Манькиевой об изнасилованиях родственниками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления 21-летней жительницы Айны Манькиевой о противоправных действиях со стороны родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты дела находятся на контроле руководителя следственного управления по Республике Ингушетия.

Манькиева рассказала 15 января о неоднократных изнасилованиях родственников. По ее словам, родные также незаконно лишали ее свободы и делали условия для проживания опасными. Заявление девушка написала на имя начальника ОВД Свиблово Владимира Моисеева. Она просит не выдавать ее семье.

Девушка сбежала от родных, но была задержана в Москве.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье мужчина избил женщину и обмотал ее проводом от удлинителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Российские военные объявили о взятии Закотного в ДНР

    Иглесиас ответил на обвинения в домогательствах

    Раскрыта схема по похищению квартир у умерших россиян

    Идеальный шторм обрушился на один из сегментов мировой экономики

    ВСУ выпустили по территории России реактивные снаряды HIMARS и ракеты «Нептун»

    В одной стране резко выросло число банкротств

    В России начались продажи дорогого кроссовера Voyah

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok