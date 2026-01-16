Стала известна произошедшая до смерти бывшего замминистра труда России деталь

MK.RU: В дом экс-замминистра труда Скляра в Новой Москве приезжали полицейские

В дом экс-замминистра труда России Алексея Скляра в Новой Москве приезжали полицейские за некоторое время до его смерти. Такая произошедшая деталь стала известна MK.RU.

По сведениям издания, оперативников вызвала его жена. Женщина пожаловалась, что ее удерживают.

Когда сотрудники приехали, Скляр спал. Бывший чиновник был очень удивлен их появлению в доме.

Выяснилось, что в личной жизни экс-замминистра не все было гладко. Несмотря на рождение долгожданного сына, случившееся около 1,5 месяца назад, пара постоянно ссорилась. Для Скляра это был второй брак. С первой супругой он прожил около 30 лет, воспитал двух сыновей. Новую любовь он встретил три года назад.

До этого жена Скляра рассказала, что он был в затяжной депрессии.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома, стало известно 15 января. Уточнялось, что после ухода из правительства у бывшего чиновника возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье якобы начались ссоры, о чем он жаловался бывшей коллеге.