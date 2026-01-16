Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 16 января 2026Россия

Стала известна произошедшая до смерти бывшего замминистра труда России деталь

MK.RU: В дом экс-замминистра труда Скляра в Новой Москве приезжали полицейские
Майя Назарова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В дом экс-замминистра труда России Алексея Скляра в Новой Москве приезжали полицейские за некоторое время до его смерти. Такая произошедшая деталь стала известна MK.RU.

По сведениям издания, оперативников вызвала его жена. Женщина пожаловалась, что ее удерживают.

Когда сотрудники приехали, Скляр спал. Бывший чиновник был очень удивлен их появлению в доме.

Выяснилось, что в личной жизни экс-замминистра не все было гладко. Несмотря на рождение долгожданного сына, случившееся около 1,5 месяца назад, пара постоянно ссорилась. Для Скляра это был второй брак. С первой супругой он прожил около 30 лет, воспитал двух сыновей. Новую любовь он встретил три года назад.

До этого жена Скляра рассказала, что он был в затяжной депрессии.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома, стало известно 15 января. Уточнялось, что после ухода из правительства у бывшего чиновника возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье якобы начались ссоры, о чем он жаловался бывшей коллеге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    В российском городе стали массово прыгать из окон из-за непогоды

    Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

    Россиянка Андреева победила соотечественницу и вышла в финал турнира WTA

    Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

    Не торопящихся убрать новогоднюю елку после праздников россиян предупредили об опасности

    На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok