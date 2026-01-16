Стало известно о пострадавших от ночной стрельбы в центре Москвы

МВД: Пятеро участников конфликта со стрельбой в Москве госпитализированы

Пять участников конфликта со стрельбой на остановке общественного транспорта в центре Москвы госпитализированы из отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Вечером 15 января в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на улице Большие Каменщики. Полиция установила, что четверо молодых людей ехали в общественном транспорте к станции метро «Таганская». В салоне автобуса они поругались с 17-летним подростком. На остановке все пятеро вышли, и несовершеннолетний вынул светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов, а затем началась потасовка.

Прибывшие по вызову полицейские всех участников конфликта задержали и доставили в отдел МВД по Таганскому району, оттуда молодых людей увезли в больницу.

С места происшествия изъяты улики, проводится проверка, по ее итогам действиям каждого будет дана оценка по российскому законодательству.

Ранее появилось видео с конфликтом на остановке. Причиной потасовки стало поведение группы мужчин, которые хулиганили в автобусе. Подросток сделал им замечание.