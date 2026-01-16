Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 16 января 2026Силовые структуры

Стрельба на остановке в центре Москвы с участием 17-летнего попала на видео

Появились кадры стрельбы на остановке в Москве с участием 17-летнего юноши
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Ночная стрельба на остановке в центре Москвы с участием 17-летнего юноши попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

Камера видеонаблюдения сняла, как группа мужчин выясняет отношения на остановке общественного транспорта.

По данным канала, сейчас ход дела контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что стрелком из светошумового пистолета в центре Москвы оказался 17-летний житель.

Стрельба на остановке, расположенной на улице Народной в центре столице произошла ночью 16 января. Группа мужчин хулиганила в автобусе, и это не понравилось одному из пассажиров. Юноша сделал им замечание, а потом разговор продолжился на остановке, где все и произошло. В результате правоохранители задержали шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение

    Китайская компания запустила четыре спутника

    ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств

    Россиянин поставил на поражение «Реала» и выиграл 900 тысяч рублей

    Криминальный авторитет из 90-х ответит за расправу над депутатом Госдумы

    Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране

    В Польше указали на вседозволенность украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok