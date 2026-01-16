Стрельба на остановке в центре Москвы с участием 17-летнего попала на видео

Появились кадры стрельбы на остановке в Москве с участием 17-летнего юноши

Ночная стрельба на остановке в центре Москвы с участием 17-летнего юноши попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

Камера видеонаблюдения сняла, как группа мужчин выясняет отношения на остановке общественного транспорта.

По данным канала, сейчас ход дела контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что стрелком из светошумового пистолета в центре Москвы оказался 17-летний житель.

Стрельба на остановке, расположенной на улице Народной в центре столице произошла ночью 16 января. Группа мужчин хулиганила в автобусе, и это не понравилось одному из пассажиров. Юноша сделал им замечание, а потом разговор продолжился на остановке, где все и произошло. В результате правоохранители задержали шесть человек.

