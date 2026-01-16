Страдающие от блэкаута жители Украины столкнулись с новой проблемой

Наумов: Мошенники обманывают украинцев, обещая компенсации за перебои со светом

Украинцы, страдающие от перебоев со светом и теплоснабжением на фоне энергокризиса, столкнулись с новой проблемой. Мошенники, воспользовавшись ситуацией с блэкаутом на Украине, еще с большим рвением набросились на жителей страны, об этом предупредил глава правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов в Telegram-канале.

«В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени "Ощадбанка" и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением". Это мошенническая схема», — заявил Наумов.

Он обратился к гражданам с призывом не открывать подозрительные ссылки и не передавать личные данные третьим лицам.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко спрогнозировал, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой. До этого министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции.