Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:54, 16 января 2026Бывший СССР

Страдающие от блэкаута жители Украины столкнулись с новой проблемой

Наумов: Мошенники обманывают украинцев, обещая компенсации за перебои со светом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Украинцы, страдающие от перебоев со светом и теплоснабжением на фоне энергокризиса, столкнулись с новой проблемой. Мошенники, воспользовавшись ситуацией с блэкаутом на Украине, еще с большим рвением набросились на жителей страны, об этом предупредил глава правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов в Telegram-канале.

«В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени "Ощадбанка" и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением". Это мошенническая схема», — заявил Наумов.

Он обратился к гражданам с призывом не открывать подозрительные ссылки и не передавать личные данные третьим лицам.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко спрогнозировал, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой. До этого министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Посольство Украины в Иране приостановило работу

    Землю накрыла третья за январь магнитная буря

    Раскрыто число погибших при похищении Мадуро

    Кличко рассказал о патовой ситуации в Киеве с отоплением

    Дзюба рассказал о «червячке» внутри него

    Франция и Италия выступили за прямые переговоры с Россией по Украине. Что они предлагают и кто хочет им помешать?

    Столтенберг допустил выход США из НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok