Тайвань нашел способ откупиться от пошлин Трампа

Reuters: Тайвань и США договорились о снижении пошлин в обмен на инвестиции

США снизят пошлины на поставляемые из Тайваня полупроводники, а также уменьшат с 20 до 15 процентов общие тарифы на большинство других товаров, ввозимых этим государством на американский рынок. Соответствующее соглашение, как сообщило Reuters, заключили Вашингтон и Тайбэй.

Взамен тайваньские компании инвестируют 250 миллиардов долларов в увеличение производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США. По словам министра торговли США Говарда Лютника, в 2025 году TSMC уже выделила 100 миллиардов долларов, и ожидается дальнейшее увеличение инвестиций. Администрация Трампа также заявила, что Тайвань гарантирует предоставление дополнительных кредитов на 250 миллиардов долларов.

Лютник подчеркнул, что в Белом доме надеются перенести 40 процентов всей цепочки поставок и производства микросхем Тайваня в США. Если производство будет осуществляться не в США, то пошлины, вероятно, подскочат до 100 процентов.

В октябре 2025 года экспорт Тайваня в сентябре вырос на 30,5 процента в годовом выражении и достиг рекордных 70,2 миллиарда долларов. Причиной такой динамики стал усиливающийся спрос на чипы для искусственного интеллекта.