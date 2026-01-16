Шансы Тимошенко остаться на свободе оценили

Политолог Барынкин: У Тимошенко нет гарантий от дальнейшего преследования НАБУ

У выпущенной под залог бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко нет гарантий в дальнейшем избежать уголовного преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не терпит конкуренции, и вряд ли ситуативная поддержка отставки [главы Службы безопасности Украины Василия] Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со стороны Тимошенко в стратегической перспективе будет гарантировать ей неприкосновенность», — подчеркнул политолог.

Барынкин прокомментировал уголовное дело против Тимошенко по обвинению в подкупе депутатов Верховной Рады Украины и допустил новые обыски у политика как со стороны НАБУ, так и со стороны других правоохранительных органов страны. По мнению доцента СПбГУ, Зеленский может воспринять как экзистенциальную угрозу статус экс-премьера Украины и ее возможные контакты с администрацией президента США Дональда Трампа. Он также предположил, что на ход расследования против Тимошенко может повлиять и репутация Василия Малюка как чрезмерно самостоятельного силовика.

«Ей грозит до 10 лет с конфискацией имущества, и, вероятно, для этого есть формальные основания, помимо подкупа других парламентариев», — резюмировал эксперт.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Тимошенко в виде подписки о невыезде в пределах Киева и Киевской области, а также назначил залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета. Экс-премьер Украины также обязана по решению суда сдать свой заграничный паспорт и отказаться от общения с 66 депутатами Рады.