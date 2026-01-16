Трамп объяснил решение не бомбить Иран

Трамп заявил, что сам решил не бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Sky News заявил, что сам решил не бомбить Иран.

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя», — объяснил Трамп.

Также президент США похвалил власти Ирана за отказ от казни протестующих.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.