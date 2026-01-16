Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 16 января 2026Мир

Трамп решил отомстить союзнику США

Bloomberg: США препятствуют подготовке Испании к саммиту G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

США препятствуют подготовке Испании к саммиту «Большой двадцатки» (G20) на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это очередной признак того, что администрация президента США Дональда Трампа готова отодвинуть союзников на второй план в своем стремлении изменить мировой порядок.

В G20 принимают участие ведущие промышленно развитые и развивающиеся страны мира. Отмечается, что Вашингтон использует эту возможность, чтобы сократить влияние таких стран, как Испания, которые обычно приглашаются на ежегодные саммиты, но не являются официальными членами G20.

По данным источников, США ограничивают роль Испании в «Большой двадцатке». Уточняется, что испанские официальные лица не будут участвовать ни в одной из подготовительных и министерских встреч «Большой двадцатки», а на этих встречах фактически решается большая часть вопросов, связанных с мероприятием.

Однако, по словам представителя правительства, премьер-министр Испании Педро Санчес все же примет участие во встрече.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Это связано с нежеланием Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok