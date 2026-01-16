Трамп захотел потратить 15 миллиардов долларов бизнесменов на одну цель

Bloomberg: Трамп хочет заставить бизнес вложиться в строительство электростанций

Администрация президента США Дональда Трампа и губернаторы ряда северо-восточных штатов предложили обязать технологические компании вложиться в строительство электростанций. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер намерен заставить бизнес потратить 15 миллиардов долларов на строительство новых электростанций для энергоемких дата-центров. Цель таких вложений — снизить риск роста тарифов для населения и решить дефицит электроэнергии, вызванный бумом ИИ и дата-центров, а также ускорить строительство газовых и атомных электростанций. Это позволит переложить издержки на центры обработки данных и не допустить роста счетов за электроэнергию для домохозяйств.

«Я не хочу, чтобы американцы платили больше за электричество из-за центров обработки данных», — отметил Трамп.

Власти планируют поручить сетевому оператору PJM Interconnection LLC провести аукцион, в рамках которого техногиганты могут поучаствовать в 15-летних контрактах на строительство новых электростанций.

По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию энергетической помощи, осенью 2025 года средняя розничная цена на электроэнергию в США выросла на 7,4 процента и достигла рекордных 18,07 цента за киловатт-час, что стало самым значительным повышением с декабря 2023 года.

Как ранее отмечали в Reuters, торговая политика Трампа обернулась скачком цен на некоторые импортные товары, что создало кризис доступности. Кроме того, американцы сталкиваются с ростом коммунальных платежей, поскольку стремительный рост центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений увеличивает спрос на электроэнергию. Также им предстоит резкое повышение взносов на медицинское страхование в 2026 году.