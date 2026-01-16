Реклама

11:09, 16 января 2026

Трампа пристыдили из-за подаренной Нобелевской премии мира

Экс-посол Макфол пристыдил Трампа за принятие чужой медали Нобелевской премии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший американский посол в России Майкл Макфол пристыдил президента США Дональда Трампа за приятие медали Нобелевской премии мира, которую ему подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Я просто не могу понять, почему Трамп не испытывает никакого стыда, принимая чужую награду», — задался вопросом он.

Ранее Трамп принял подаренную Мачадо медаль Нобелевской премии мира. Американский лидер отметил, что это был «прекрасный жест взаимного уважения», поблагодарив политика.

Глава Белого дома также назвал Мачадо «замечательной женщиной», а встречу с ней — огромной честью.

