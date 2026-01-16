Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

Трамп получил медаль Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году.

Глава Белого дома принял подарок. Он раскрыл, что Мачадо передала ему медаль за проделанную работу по Венесуэле. «Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», — сказал он. Трамп также назвал Мачадо «замечательной женщиной», а встречу с ней — огромной честью.

Норвежский Нобелевский комитет, который присуждает премию мира, отреагировал на передачу награды. В организации указали, что после объявления премии она не может быть отозвана, передана или переуступлена кому-либо другому, статус лауреата премии является окончательным и вечным.

Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет Нобелевский комитет

Трамп счел себя самым подходящим кандидатом на получение премии Нобеля

Трамп неоднократно намекал на желание получить Нобелевскую премию, однако в 2025 году он не смог добиться триумфа. После этого американский лидер сменил риторику и стал в открытую говорить о своих заслугах. В частности, он раскритиковал организаторов за «неправильный» выбор. «Я в одиночку положил конец восьми войнам, и Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира», — заявил он.

Также Трамп высказался, что не может представить себе никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевской премии больше, чем он. «Я не хочу хвастаться, но никто другой не разрешал войны», — указал политик. В еще одном заявлении он и вовсе заявил, что ему нужно вручить по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт.

Он также предположил, что в 2026 году все же получит премию. Он назвал удивительным свой провал в 2025-м. «Можете в это поверить? Даже я сказал, что это невозможно», — посетовал американский лидер, выразив надежду, что «на следующий год будет лучше».

Нобелевский лауреат мира поддержала удары США по своей стране

Ранее Мачадо поддержала удары по Венесуэле. Она подчеркивала, что поддерживает всю стратегию Трампа, которую он применяет в отношении Латинской Америки.

Также Мачадо призывала администрацию Трампа к военной эскалации в регионе. По ее мнению, это единственный способ отстранить от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Спустя два месяца после этого, 3 января 2026 года Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

После этого Мачадо и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес начали борьбу за симпатию Трампа. Политики латиноамериканской страны пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Боливарианской республике.