Тревел-блогерша описал почту США словами «умирает надежда на быстрый процесс»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и описала работу почты в этой стране словами «умирает надежда на быстрый процесс». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению путешественницы, почтовые отделения в Соединенных Штатах напоминают российские, будто организации являются «двоюродными сестрами, разлученными в детстве». Такое впечатление у девушки сложилось из-за очередей, тишины и медлительности консультантов в работе.

Также россиянка удивилась тому, что в американских офисах почты продаются сотни открыток с пожеланиями или рисунками. Ершова пришла к выводу, что местные жители до сих пор часто отправляют друг другу почтовые карточки, так как те пользуются большим спросом.

«В этот момент американская почта немного оттаивает. Потому что, несмотря на очереди, странную организацию и ощущение "мы тут не для сервиса, а для традиции", она все еще хранит какую-то странную, старомодную романтику», — пришла к выводу туристка.

Ранее Ершова описала Нью-Йорк словами «худшее место на Земле». Российской туристке удалось увидеть быт американцев, живущих в одном из районов города — Брайтон Бич, который находится в южной части города.

