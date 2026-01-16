Реклама

Украинский министр пожаловался на необходимость работать в куртке из-за холода

Шмыгаль заявил в Раде, что в кабинете сидит в куртке из-за проблем с отоплением
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: TT News Agency / Lars Schroder via Reuters

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде, что в кабинете сидит в куртке из-за проблем с отоплением. Об этом рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Шмыгаль заявил, что не мерил температуру в своем кабинете, но сидит в помещении в куртке», — написал депутат.

Ранее украинский министр отметил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. Он подчеркнул, что многие регионы Украины провалили подготовку к зиме. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых районах.

