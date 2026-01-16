Реклама

Украинский посол анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона

Стефанишина: Новые переговоры Киева и Вашингтона пройдут в ближайшие два дня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Новый раунд переговоров Киева и Вашингтона состоится в ближайшее время. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.

По ее словам, переговоры между представителями Украины и Соединенных Штатов пройдут в ближайшие два дня. Она подчеркнула, что представители стран продолжают совместную работу.

Где именно пройдет встреча команд, Стефанишина не уточнила. Состав делегаций украинский посол также не анонсировала. Однако она отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что украинский лидер медлит с урегулированием конфликта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к подписанию мирного соглашения.

