21:00, 16 января 2026Бывший СССР

Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Встреча делегаций Украины и США состоится завтра в Майами. Об этом заявила Ольга Стефанишина, посол республики в Вашингтоне, передает «Страна.ua».

По ее словам, стороны работают над двумя соглашениями: о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, а подписать их могут на Всемирном экономическом форуме в Давосе на будущей неделе.

Ранее издание Financial Times сообщало, что делегация Украины на переговорах будет состоять из главы офиса президента республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

