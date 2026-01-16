Реклама

05:47, 16 января 2026

Украинцы назвали виновника удара «Орешника» по Львову

РИА Новости: Украинцы винят Зеленского в ударе «Орешника» по Львову
Марина Совина
Фото: Petros Karadjias / Reuters

Украинцы винят в новых ударах «Орешника» по военным целям подо Львовом Владимира Зеленского и его администрацию, полагая, что их действия спровоцировали эскалацию. Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье Херсона.

«Мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле», — высказался представитель подполья.

Ранее Минобороны России заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

