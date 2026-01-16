Реклама

Экономика
15:07, 16 января 2026Экономика

Поставки российской нефти в Индию рухнули

Reuters: Импорт российской нефти в Индию упал до минимума с января 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

В декабре импорт российской нефти в Индию рухнул до минимальных с января 2023 года 1,38 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные торговой статистики сообщает Reuters.

Доля сырья из России в общем индийском импорте упала до 27,4 процента, в то время как доля стран ОПЕК выросла до 53,2 процента — это максимум за 11 месяцев.

Главной причиной такой динамики называют санкции США в отношении крупнейших российских экспортеров, вступившие в силу в ноябре. В целом за год доля России в индийском импорте опустилась с 36 процентов в 2024 году до 33,3 процента, а доля ОПЕК выросла с 49 до 50 процентов.

По итогам первой половины января аналитики полагают, что в текущем месяце поставки снова упадут, поскольку индийские нефтепереработчики активно ищут альтернативных поставщиков. По оценкам Kpler, суточный импорт может снизиться до 1,2 миллиона баррелей в сутки.

До этого российский Центр ценовых индексов (ЦЦИ) подсчитал, что за первые 11 дней января общий морской экспорт российской нефти снизился на треть по сравнению с декабрем, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч.

