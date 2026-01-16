В Госдуме возмутились из-за требований вернуть царские долги

Депутат Обухов: Долги царской России не должны признаваться за давностью

Россия не является правопреемницей Российской империи, а значит, не должна признавать долги, взятые царскими властями. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов, его процитировало RTVI.

Комментируя новость о том, что инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд, требуя взыскать с Москвы долги по облигациям времен империи, парламентарий напомнил, что Россия — государство-правопреемник СССР, а Советский Союз все царские долги аннулировал и придерживался этой позиции до самого конца. Кроме того, Обухова удивило то, что платить по царским долгам хотят заставить Россию, а не, например, Финляндию с Польшей, которые входили в состав Российской империи.

Однако, по его же словам, это «разговоры в пользу бедных», так как «кто сильнее, тот и прав», а с международными нормами сегодня уже не считаются.

Кроме того, он считает, что царские долги не должны признаваться в том числе за давностью.

В иске фонда Noble Capital RSD говорится, что хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не платит гражданам США по суверенным облигациям, выпущенным Императорским российским правительством. Изъять требуемые средства фонд предлагает из замороженных российских активов.