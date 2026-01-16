Реклама

Важный объект в Харьковской области получил значительные повреждения

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Энергетический объект значительно поврежден в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, в регионе сложная ситуация с электроснабжением, а продолжительность отключений света достигает 6-8 часов в сутки.

Он предупредил, что в случае усложнения ситуации с теплоснабжением в регионе может быть введено чрезвычайное положение в энергосистеме.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. Он подчеркнул, что многие регионы Украины провалили подготовку к зиме. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых районах.

