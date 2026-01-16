Реклама

В Китае предупредили Европу о последствиях сдачи Гренландии

Global Times: Ситуация вокруг Гренландии испытывает единство Запада на прочность
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Bastante / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за притязаний США на Гренландию Европе придется сделать выбор между своим суверенитетом и евроатлантизмом. Последствия сдачи острова раскрыло китайское издание Global Times.

«Гренландия становится полигоном для проверки прочности внутри Запада. По сравнению с силовыми угрозами США, малочисленные военные операции Европы больше похожи на попытку сохранить лицо, избегая при этом реального гнева США. Это не только вопрос престижа», — указано в статье.

Отмечается, что европейским странам следует создать у Вашингтона ощущение неизбежности жесткого ответа, иначе захват Гренландии будет лишь вопросом времени. При этом потеря острова обернется не только утратой земли и суверенитета, но и лишением Европы возможности стать «значимым полюсом в многополярном мире».

Ранее бывший конгрессмен и кандидат на пост американского посла в Исландии Билли Лонг извинился за шутку о присоединении страны к США. «Это единственное мое [подобное] заявление, я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его так восприняли», — сказал он.

