В России сестра не вернувшегося с СВО бойца «Ахмата» обратилась к Алаудинову

Сестра не выжившего на СВО бойца «Ахмата» обратилась у Алаудинову на видео

Сестра не вернувшегося из боя солдата «Ахмата» записала видеообращение. В нем россиянка обратилась к командиру всех отрядов, объединенных под знаменами «Ахмата», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову. Ролик опубликовал Telegram-канал «Индия "Ахмат" МО РФ».

На кадрах девушка, представившаяся Татьяной, рассказывает о своем брате — бойце с позывным Кот. Его не стало в сентябре 2025 года. «С того момента наша жизнь бабушкой навсегда разделилась на до и после», — призналась она.

Девушка выразила благодарность Алаудинову и командирам ее брата за поддержку, оказанную семье после его смерти. «Спасибо вам за то, что не забываете его», — добавила россиянка.

Ранее другой боец «Ахмата» написал книгу о группе подразделений и их командире. В частности, он раскрыл религиозно-философские взгляды Апти Алаудинова, который неоднократно давал комментарии на тему религии и даже вступал в публичную полемику, в том числе с представителями Русской православной церкви.