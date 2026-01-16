Реклама

19:51, 16 января 2026Россия

В России сестра не вернувшегося с СВО бойца «Ахмата» обратилась к Алаудинову

Сестра не выжившего на СВО бойца «Ахмата» обратилась у Алаудинову на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ»

Сестра не вернувшегося из боя солдата «Ахмата» записала видеообращение. В нем россиянка обратилась к командиру всех отрядов, объединенных под знаменами «Ахмата», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову. Ролик опубликовал Telegram-канал «Индия "Ахмат" МО РФ».

На кадрах девушка, представившаяся Татьяной, рассказывает о своем брате — бойце с позывным Кот. Его не стало в сентябре 2025 года. «С того момента наша жизнь бабушкой навсегда разделилась на до и после», — призналась она.

Девушка выразила благодарность Алаудинову и командирам ее брата за поддержку, оказанную семье после его смерти. «Спасибо вам за то, что не забываете его», — добавила россиянка.

Ранее другой боец «Ахмата» написал книгу о группе подразделений и их командире. В частности, он раскрыл религиозно-философские взгляды Апти Алаудинова, который неоднократно давал комментарии на тему религии и даже вступал в публичную полемику, в том числе с представителями Русской православной церкви.

