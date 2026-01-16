В США описали захват Гренландии и ответ Дании на это

NI: Ответ Дании на захват США Гренландии будет символическим

Ответ Дании на возможный захват США острова Гренландия, скорее всего, будет символическим, его описывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Харрисон Касс.

По его оценке, вторжение США в Гренландию было бы сравнительно простой военной операцией, а реальные ее последствия — политические и дипломатические, но не военные — возникли бы через дни или недели.

Касс считает, что для установления контроля над островом США не нужны крупномасштабные боевые действия с высадкой десанта. «Вместо этого американские войска попытались бы быстро установить контроль над ключевой инфраструктурой — обеспечить безопасность аэродромов, портов и коммуникаций. Военные усилия были бы сосредоточены на обеспечении доступа, контроля и логистики и, вероятно, не потребовали бы огромного присутствия США, учитывая малонаселенность территории», — говорится в публикации.

Автор пишет, что ответ Копенгагена на действия Вашингтона был бы яростным, но лежал бы не в военных плоскостях. «В военном отношении операция была бы простой и прямолинейной. В политическом плане она была бы катастрофической», — утверждает обозреватель.

По его словам, в случае гипотетического вторжения США возможности Дании ответить были бы ограничены. «Копенгаген выразил бы протест дипломатическим путем, вероятно, обратился бы к НАТО и предпринял бы международные юридические действия, но любой военный ответ был бы в лучшем случае символическим», — пишет автор.

Касс отмечает, что вторжение на остров поставит под угрозу сплоченность НАТО и доверие внутри альянса, а США давно имеют возможность разместить свои войска на территории Гренландии без ее захвата.

Ранее РИА Новости сообщили, что страны НАТО по запросу Дании намерены отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США.