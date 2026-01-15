В США оценили контакты с Венесуэлой после похищения Мадуро

Левитт: Рубио и администрация США находятся в постоянном контакте с Родригес

Госсекретарь США Марко Рубио и администрация лидера США Дональда Трампа постоянно контактирует с новым временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, запись опубликована на YouTube.

По ее словам, также регулярная связь осуществляется и другими членами переходного правительства республики, власти которой проявили «чрезвычайную готовность к сотрудничеству». «На данный момент они выполнили все требования и просьбы США и президента», — отметила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вступили в схватку за симпатию президента США Дональда Трампа. Отмечается, что главные политические деятели латиноамериканской страны хотят убедить «непредсказуемого человека», что именно они являются самыми подходящими людьми для кресел на руководящих постах.