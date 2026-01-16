Подполковник Дэвис: Внутренние распри на Украине приближают крах ВСУ на фронте

Украине грозит катастрофа на фронте из-за внутриполитических проблем. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что политические скандалы в Киеве разрушают иллюзию единства, что негативно отразится на боеспособности украинских войск. «Поверьте, вся эта информация есть в социальных сетях. Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защитить страну», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий является «очень плохим» и говорит о том, что конец близок. По словам Дэвиса, пока украинские власти будут сконцентрированы на внутренних разборках, риски продолжат расти.

Ранее на Украине произошел масштабный коррупционный скандал, итогом которого стали перестановки в правительстве и офисе президента страны. В результате этого пост главы офиса украинского лидера занял бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).