Microsoft окончательно похоронила Windows Vista

Microsoft прекратила поддержку Windows Server 2008, связанной с Windows Vista

Корпорация Microsoft окончательно завершила поддержку старой операционной системы (ОС) Windows Vista. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что специальная версия Windows Server 2008 была выпущена на основе ОС Windows Vista, которая появилась в начале 2007 года. Поддержка особой серверной версии системы была рассчитана до 13 января 2026 года и она официально завершилась.

По словам специалистов, Microsoft фактически похоронила последнюю ОС, так или иначе связанную с Vista. Они отметили, что Windows Vista была не очень популярной операционной системой — она вышла между легендарными в среде пользователей компьютеров XP и 7. Однако, по данным компании CIO за 2019 год, 60 процентов серверных версий ОС Windows были основаны на Windows Server 2008.

Авторы заметили, что после 13 января пользоваться Windows Server 2008 будет опасно — система больше не будет получать патчей. Фактический преемник устаревшей ОС — Server 2008 R2 — уже был основан на Windows 7.

«Конечно, в идеале клиентам, которые по какой-либо причине все еще используют Windows Server 2008, следует перейти на современные и поддерживаемые альтернативы, такие как Windows Server 2025 или 2022», — заключили журналисты.

В середине января Microsoft исправила в операционной системе Windows 114 уязвимостей. Это стала первая серия патчей для ОС в 2026 году.