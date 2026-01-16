Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине две трети от всех разведданных. Свое мнение он выразил в социальной сети Х.

«Очень умно говорить такие вещи! Он действительно хочет, чтобы мы вступили в войну», — возмутился политик, сопроводив запись эмодзи клуона.

Филиппо также призвал как можно скорее отстранить Макрона от должности.

Ранее Макрон сообщил, что Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Лидер республики также заявил, что Париж и другие европейские столицы должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник».