Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 16 января 2026Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

Филиппо раскритиковал Макрона за слова о предоставлении Киеву разведданных
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине две трети от всех разведданных. Свое мнение он выразил в социальной сети Х.

«Очень умно говорить такие вещи! Он действительно хочет, чтобы мы вступили в войну», — возмутился политик, сопроводив запись эмодзи клуона.

Филиппо также призвал как можно скорее отстранить Макрона от должности.

Ранее Макрон сообщил, что Франция в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. Лидер республики также заявил, что Париж и другие европейские столицы должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

    На Западе удивились заявлениям Мерца о России

    Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

    Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

    Певица Нюша раскрыла правду о пластике

    Трампа высмеяли за выпрошенную Нобелевскую премию мира

    ЕС встревожился из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok