13:38, 16 января 2026Спорт

Врач дал рекомендации по подбору одежды для пробежек на морозе

Врач назвал важным защиту всех частей тела от холода во время пробежки зимой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врач службы скорой помощи Евгений Шаройко дал рекомендации по подбору одежды для пробежек на морозе. Об этом сообщает Life.

Шаройко назвал очень важным защиту всех частей тела от холода. «Необходимо надевать шапку, перчатки, длинные носки, чтобы избежать переохлаждения ахиллова сухожилия. В целях безопасности лучше отдавать предпочтение спортивным синтетическим шапкам, чем меховым наушникам», — отметил врач.

Он также рассказал о негласном правиле, согласно которому на пробежку стоит одеваться на 10 градусов холоднее, чем показывает градусник. «Чтобы избежать перегрева организма, в более теплую погоду можно не надевать термобелье», — добавил врач.

Ранее врач травматолог-ортопед Максим Саутин дал советы по безопасному для здоровья подъему тяжестей. Специалист рекомендовал для таких случаев задействовать большое количество мышц.

