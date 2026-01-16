Врач дал рекомендации по подбору одежды для пробежек на морозе

Врач назвал важным защиту всех частей тела от холода во время пробежки зимой

Врач службы скорой помощи Евгений Шаройко дал рекомендации по подбору одежды для пробежек на морозе. Об этом сообщает Life.

Шаройко назвал очень важным защиту всех частей тела от холода. «Необходимо надевать шапку, перчатки, длинные носки, чтобы избежать переохлаждения ахиллова сухожилия. В целях безопасности лучше отдавать предпочтение спортивным синтетическим шапкам, чем меховым наушникам», — отметил врач.

Он также рассказал о негласном правиле, согласно которому на пробежку стоит одеваться на 10 градусов холоднее, чем показывает градусник. «Чтобы избежать перегрева организма, в более теплую погоду можно не надевать термобелье», — добавил врач.

