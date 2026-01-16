Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 16 января 2026Россия

ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Клинцовскую теплоэлектроподстанцию (ТЭС) и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что украинская сторона применила реактивные системы залпового огня. В результате часть жителей Брянской области осталась без света и тепла.

На место были направлены специалисты экстренных служб для устранения последствий, разъяснил губернатор.

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул Богомаз.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами и реактивными беспилотниками.

Тогда никто из мирных жителей не пострадал. Сведений о значительных разрушениях на земле в российском регионе также не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Орбан оценил запрошенную Украиной ужасную сумму

    Путин созвонился с президентом Ирана

    Москвичам пообещали теплое Крещение

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok