ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Клинцовскую теплоэлектроподстанцию (ТЭС) и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что украинская сторона применила реактивные системы залпового огня. В результате часть жителей Брянской области осталась без света и тепла.

На место были направлены специалисты экстренных служб для устранения последствий, разъяснил губернатор.

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул Богомаз.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами и реактивными беспилотниками.

Тогда никто из мирных жителей не пострадал. Сведений о значительных разрушениях на земле в российском регионе также не поступало.