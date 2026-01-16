ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Клинцовскую теплоэлектроподстанцию (ТЭС) и Найтоповичскую электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Он отметил, что украинская сторона применила реактивные системы залпового огня. В результате часть жителей Брянской области осталась без света и тепла.
На место были направлены специалисты экстренных служб для устранения последствий, разъяснил губернатор.
«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул Богомаз.
До этого стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами и реактивными беспилотниками.
Тогда никто из мирных жителей не пострадал. Сведений о значительных разрушениях на земле в российском регионе также не поступало.