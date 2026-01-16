Реклама

01:01, 16 января 2026Ценности

Выход Беллы Хадид в откровенном платье на дорожку после долгого перерыва объяснили

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид впервые вышла на ковровую дорожку после долгого перерыва и вызвала ажиотаж в сети. Подробности публикует Vogue.

27-летняя знаменитость появилась на премьере сериала «Красота», в котором она сыграла одну из ролей. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Манекенщицу запечатлели в откровенном платье люксового бренда Schiaparelli красного цвета, которое украшали прозрачные вставки.

Модные редакторы отмечают, что Хадид прибегла к стратегии «метод дрессинг», согласно которой актеры на публичных выходах одеваются в стиле персонажей или эстетике продвигаемой картины. «Так они подогревают интерес аудитории», — объяснили эксперты.

18 сентября стало известно, что у американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид обострилась болезнь Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Но уже через 12 дней после госпитализации она вернулась на подиум.

